По данным властей, одна из атак была совершена на военный лагерь, другая - на судно на реке.

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По меньшей мере 49 мирных жителей и 15 военных погибли в результате террористической атаки боевиков на северо-востоке Мали. Исламисты атаковали территорию военного лагеря, а также судно, сообщает агентство Reuters.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил о ненужности экспертов санкционного комитета по Мали. Поэтому Россия отклонила резолюцию, продлевающую на год санкции против этого африканского государства. Подобные рестрикции мешают внутрималийскому мирному процессу, уверен Небензя.

В свою очередь, Россия начала поставлять в Мали зерно, за что власти страны поблагодарили Владимира Путина.