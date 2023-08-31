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Небензя заявил, что эксперты санкционного комитета СБ ООН по Мали больше не нужны

Елизавета Егорова
01:57 31.08.2023
Небензя заявил на заседании СБ ООН, что организация может сильно ухудшить отношения с Бамако тем, что пытается отстаивать невыгодные для малийцев подходы.
Небензя заявил, что эксперты санкционного комитета СБ ООН по Мали больше не нужны
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что эксперты организации, занимающиеся санкционными списками, в том числе рестрикциями против Мали, уже не нужны. Россия отклонила резолюцию, продлевающую санкции против Мали еще на год.

«Убеждены, что принятие Советом документа на фоне имеющегося официального обращения Бамако с требованием упразднения режима санкций стало бы контрпродуктивным не только для обеспечения режима санкций, но и для внутрималийского мирного процесса», - заявил постпред РФ на заседании Совета безопасности.

Небензя добавил, что Совбез может сильно ухудшить отношения Бамако с ООН тем, что пытается отстаивать невыгодные для малийцев подходы.  

Ранее стало известно, что Россия начала поставки в Мали зерна. За это президент страны переходного периода Ассими Гоита лично выразил благодарность Владимиру Путину. Гоита подчеркнул, что теперь понимает, кто является настоящим другом Бамако.

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