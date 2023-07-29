В стране и мире Президент Мали поблагодарил Россию за поставки зерна Елизавета Кондрикова Президент Мали заявил, что малийский народ очень ценит оказанную ему помощь. © Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press Читайте нас на: Президент Мали переходного периода Ассими Гоита выразил благодарность за поставки зерна со стороны РФ во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Это указывает на солидарность, которую ваша страна оказывает нашей стране в рамках вашего решения помочь Мали», - отметил президент. Президент также подчеркнул, что теперь страна видит, «кто является настоящими друзьями» малийского народа. Сегодня Путин также заявил о том, что Россия выделила 2 млн долларов на закупку через структуры ООН продовольствия для Республики Мали. Президент добавил, что Россия готова поддерживать страну напрямую и через структуры ООН. Экспертное мнение и аналитика