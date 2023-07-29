Президент Мали поблагодарил Россию за поставки зерна
Президент Мали заявил, что малийский народ очень ценит оказанную ему помощь.
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Президент Мали переходного периода Ассими Гоита выразил благодарность за поставки зерна со стороны РФ во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Это указывает на солидарность, которую ваша страна оказывает нашей стране в рамках вашего решения помочь Мали», - отметил президент.
Президент также подчеркнул, что теперь страна видит, «кто является настоящими друзьями» малийского народа.
Сегодня Путин также заявил о том, что Россия выделила 2 млн долларов на закупку через структуры ООН продовольствия для Республики Мали. Президент добавил, что Россия готова поддерживать страну напрямую и через структуры ООН.