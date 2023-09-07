МО РФ: три БПЛА сбиты над Раменским районом Подмосковья и Ростовской областью
Два беспилотника были уничтожены над Ростовской областью, еще один - над Раменским районом Подмосковья.
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Дежурные силы ПВО ночью предотвратили очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотниками по объектам на территории России. Об этом заявили в Минобороны страны.
В ведомстве уточнили, что два дрона были сбиты в небе над Ростовской областью, еще один - на территории Раменского района Подмосковья.
Ранее о попытке националистов атаковать Ростов-на-Дону при помощи беспилотников в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Василий Голубев.