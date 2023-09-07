Голубев: над Ростовом сработала система ПВО, сбиты два беспилотника
В результате инцидента пострадал один человек, несколько автомобилей получили повреждения.
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Два беспилотных летательных аппарата сбиты в небе над Ростовом-на-Дону. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Средствами ПВО было сбито 2 БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова, второй - в центре, в районе ул.Пушкинская, 42.», - написал Голубев.
В результате инцидента один человек пострадал, обошлось без госпитализации. Повреждены несколько легковых автомобилей, на месте ЧП работают следователи, добавил глава региона.
Ранее стало известно о том, что российские военные сбили украинский дрон самолетного типа над территорией Навлинского района Брянской области. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.