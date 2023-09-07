Собянин сообщил о сбитом в Раменском городском округе БПЛА

Предварительно, разрушений и пострадавших на месте падения обломков беспилотного летательного аппарата нет.

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В ночь на 7 сентября в Раменском городском округе Московской области средства противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотным летательным аппаратом на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших на месте падения обломков БПЛА нет. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, добавил градоначальник.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что 5 сентября около 23:30 была пресечена попытка киевского режима совершить теракт БПЛА самолетного типа на объектах на территории России. По данным ведомства, средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью.