Япония запустила к Луне свой первый посадочный модуль

Ракета-носитель H2A с первым японским посадочным модулем для исследования Луны успешно стартовала с космодрома Танэгасима.

© Фото: JAXA, YouTube

С космодрома Танэгасима в Японии стартовала ракета-носитель H2A, которая должна доставить на Луну первый в истории страны посадочный модуль, получивший название SLIM. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) ведет прямую трансляцию пуска.

До этого запуск аппарата, который предназначен для изучения кратеров и рельефа естественного спутника Земли с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц, несколько раз переносили в связи с неблагоприятными погодными условиями. Модуль весит 200 килограммов, его высота составляет 2,4 метра. Кроме того, SLIM оснащен специальной камерой, которая дает возможность измерять количество железа и других элементов, содержащихся в породах на лунной поверхности.

«Посадочный модуль SLIM призван создать небольшую, легкую систему зондов и технологию точной посадки, а также внесет вклад в будущие лунные зонды», - говорится в сообщении на официальном сайте JAXA.

В конце августа Индия успешно посадила на Луну спускаемый аппарат миссии «Чандраян-3». Космический аппарат сел на Южном полюсе естественного спутника нашей планеты. Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что автоматическая лунная станция «Чандраян-3» передала первый фотоснимок поверхности Луны. В агентстве уточнили, что аппарат выбрал относительно плоский участок лунной поверхности.