Индийский аппарат «Чандраян-3» успешно совершил посадку на Луну

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Индия успешно посадила на Луну спускаемый аппарат миссии «Чандраян-3». За прямой трансляцией следили более 7,5 миллиона человек. Аппарат сел на Южном полюсе естественного спутника Земли.

Индия стала четвертой страной после Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики, которой удалось доставить на Луну космический аппарат. Кроме того, она стала первым в истории государством, модуль которого сел на южном полюсе спутника Земли.

Премьер-министр республики Нарендра Моди наблюдал за трансляцией из Йоханнесбурга, где в эти дни проходит саммит БРИКС.