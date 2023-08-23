В Пятигорске «ГАЗель» насмерть задавила трех детей-велосипедистов

По данным краевой Госавтоинспекции, дети находились на тренировке, а тренер в это время двигалась впереди на автомобиле-сопровождении.

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Под Пятигорском водитель «ГАЗели» насмерть сбил трех детей-спортсменов, которые ехали на велосипедах. Как сообщает Госавтоинспекция по Ставропольскому краю, ЧП произошло сегодня около 16:30 на 3 километре автодороги «Обход города Пятигорска».

«От полученных травм трое детей (11, 12 и 13 лет, жители Пятигорска) скончались», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГАИ по региону.

Установлено, что дети находились на занятиях вместе с тренером, которая по неустановленным причинам двигалась впереди на автомобиле-сопровождении. Отмечается, что за рулем «ГАЗели» был 33-летний житель Петровского округа. В настоящее время на месте трагедии работают наряды ДПС.

Ранее в Москве задержали водителя каршеринга, который сбил пятилетнего ребенка на пешеходном переходе. Подозреваемому молодому человеку теперь грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.