Замгенпрокурора США рассказала о планах Минюста по замороженным активам РФ

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Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки пытается получить разрешение на использование замороженных российских активов на сумму более одного миллиарда долларов для нужд Украины. Такое заявление сделала заместитель Генерального прокурора США Лиза Монако.

«Мы добиваемся от Конгресса разрешения использовать полученные средства на благо украинского народа», - сказала она в интервью телеканалу CBS News.

Ранее в Белом доме заявили, что российские активы в ФРГ, Италии, Великобритании и Франции останутся заблокированными до тех пор, пока РФ не выплатит Киеву компенсацию за причиненный ущерб. Об этом договорились советники по национальной безопасности США, Франции, Италии, Германии и Великобритании.

За день до заявления Белого дома глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что Правительство и Центральный банк РФ подготовили проект указа о разблокировании части иностранных замороженных активов с целью обмена на российские. Он уточнил, что в настоящее время заблокированы активы более 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн рублей.