Белый дом: активы России останутся замороженными до возмещения ущерба Киеву

Об этом договорились советники по национальной безопасности США, Франции, Италии, Германии и Великобритании.

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Российские активы в Германии, Италии, Великобритании и Франции останутся замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Киеву компенсацию за причиненный ущерб, заявили в Белом доме в ходе встречи советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с его коллегами из Франции, Великобритании, Германии и Италии.

«Советники по национальной безопасности подчеркнули, что суверенные активы России в юрисдикциях их стран останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», - сказано в заявлении Белого дома.

Напомним, ранее Кабмин России выступил с предложением разблокировать часть замороженных иностранных активов в обмен на российские. Всего в настоящее время заблокированы счета более 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн рублей. На первом этапе планируется разморозить активы на сумму 100 млрд рублей.