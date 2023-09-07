В украинских Сумах прогремели взрывы
В Сумской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога.
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Мощные взрывы прогремели в городе Сумы на Украине, передает телеканал «Общественное». Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской и Одесской областях объявлена воздушная тревога.
А накануне в Петровском районе Донецка полностью сгорел частный дом, в который попал кассетный боеприпас боевиков киевского режима. Владелец дома выжил, получив незначительные ранения.
Боевики не останавливаются ни перед чем. В минувший вторник они обстреляли здание детской железной дороги в Донецке. Снаряд упал рядом со строением, повредив остекление и мебель внутри.