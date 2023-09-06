В Донецке после обстрела кассетными боеприпасами сгорел дом
Владелец дома получил легкие ранения.
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
Сегодня в результате обстрела украинскими националистами в Петровском районе Донецка полностью сгорел частный дом. Об этом заявил мэр Алексей Кулемзин. По его словам, происшествие случилось на переулке Данте.
Как сообщает РИА Новости, в здание попал кассетный боеприпас. Владелец дома получил легкие ранения.
Напомним, сегодня днем вражеский снаряд попал в Дом культуры в Волновахе. В результате обрушилась стена здания.
Ранее ДК уже подвергался ударам. Однако в прошлом году его полностью восстановили.