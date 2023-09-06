В Донецке после обстрела кассетными боеприпасами сгорел дом

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Сегодня в результате обстрела украинскими националистами в Петровском районе Донецка полностью сгорел частный дом. Об этом заявил мэр Алексей Кулемзин. По его словам, происшествие случилось на переулке Данте.

Как сообщает РИА Новости, в здание попал кассетный боеприпас. Владелец дома получил легкие ранения.

Напомним, сегодня днем вражеский снаряд попал в Дом культуры в Волновахе. В результате обрушилась стена здания.

Ранее ДК уже подвергался ударам. Однако в прошлом году его полностью восстановили.