Украинские боевики обстреляли здание Детской железной дороги в Донецке

Сообщается, что повреждено остекление и мебель внутри помещения.

© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Украинские артиллерия обстреляла здание Донецкой детской железной дороги, сообщает РИА Новости. Отмечается, что снаряд упал рядом со строением. Повреждено остекление и мебель внутри помещения.

Также сообщается, что еще два вражеских снаряда упали в Парке культуры и отдыха и возле монумента Освободителям Донбасса. Данные о пострадавших не поступали.

Напомним, ранее при обстреле Донецка в День знаний погибла шестилетняя девочка, еще 10 человек ранены. Противник выпустил по городу 15 ракет из РСЗО.

А на днях жертвой атаки националистов стал 72-летний мужчина.