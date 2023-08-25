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В Москве 32 человека отравились курами гриль и шаурмой

Анна Назайкина
13:19 25.08.2023
На данный момент в стационаре находятся 28 человек.
В Москве 32 человека отравились курами гриль и шаурмой
© Фото: moscowproc, Telegram
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В Москве более 30 человек отравились после употребления пищи в бистро на севере города, об этом сообщили в СК.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Всего с 20 по 24 августа пострадали 32 человека, на данный момент в больнице находятся 28 отравившихся.

По данным Роспотребнадзора, люди употребили в пищу шаурму и куры гриль в кафе быстрого питания «Бистро-24». Фото заведения опубликовала прокуратура столицы. Сейчас кафе закрыто, его деятельность временно запрещена.

Специалисты обнаружили в кафе огромное количество нарушений, таким образом, в еду попали патогенные микроорганизмы. Среди нарушений - сырье неизвестного происхождения без маркировки, одна раковина, в которой мыли и продукты, и руки, маленькое количество холодильников, персонал без медкнижек. Также в помещении кафе редко убирались.

Ранее во Владимире более 100 человек отравились после употребления шаурмы.

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