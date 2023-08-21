Число отравившихся шаурмой во Владимире достигло 107

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Число отравившихся шаурмой во Владимире к настоящему моменту достигло 107, в том числе пострадали 23 ребенка. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

Глава Владимирской области уточнил, что около 50% обратившихся оказались в больнице.

«В ряде случаев диагностирован сальмонеллез. Тяжелых случаев нет, все пациенты идут на поправку», - говорится в сообщении.

На данный момент правоохранителями в городе было выявлено и опечатано пять точек по продаже шаурмы.

По оценка специалистов, причиной массового отравления стало некачественное куриное мясо, которое покупалось без документов. Также в местах продажи этого блюда были антисанитарные условия. В частности, не было воды или санузла.

Данные об обнаруженных нарушениях были переданы в Следственный комитет, добавил Авдеев.

Ранее в Братске Иркутской области более 100 человек отравились после употребления шаурмы.