Два новых очага сибирской язвы нашли в Воронежской области

Один из них находится в здании комплекса молочно-товарной фермы.

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Два новых очага сибирской язвы выявили в Воронежской области, сообщает ТАСС со ссылкой на проект указа губернатора региона. Один из них находится в здании комплекса молочно-товарной фермы.

Оба новых очага сибирской язвы находятся в селе Лебединка Богучарского района. Кроме комплекса МТФ, это расположенная в 650 метрах западнее территория.

Ранее в Воронежской области выявили два очага сибирской язвы. Первый - в хуторе Красные Холмы Панинского района язвы, второй - в холодильниках торгового центра с продуктовым рынком «1000 мелочей». С 1 сентября карантин по сибирской язве на рынке в Воронеже отменен.

Карантин по сибирской язве предполагает запрет на посещение территории посторонними, убой невакцинированного скота, заготовку кормов и охоту. В зараженной местности нельзя также проводить ярмарки, выставки, торги и другие мероприятия с участием животных.