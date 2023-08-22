В Воронеже в радиусе 2 километров от ТЦ ввели карантин из-за сибирской язвы

В Воронежской области выявили новый очаг сибирской язвы в холодильных камерах на продуктовом рынке.

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В Воронежской области выявили второй эпизоотический очаг по сибирской язве, он находится в двух холодильных камерах в Воронеже на улице 20-летия Октября. Согласно указу губернатора региона Александра Гусева, на данном участке и на прилегающей к нему территории до 23 октября этого года введены ограничительные меры (карантин).

«Определить эпизоотическим очагом по сибирской язве холодильные камеры №1, №2, расположенные в отдельно стоящем нежилом здании... арендуемом обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Торс"», - передает RT содержание документа.

По упомянутому адресу в Воронеже расположен торговый центр с продуктовым рынком «1000 мелочей». В документе также указано, что территория в радиусе двух километров от очага инфекции признана неблагополучной.

Ранее власти Воронежской области ввели ряд ограничений после обнаружения очага сибирской язвы в Панинском районе региона. Отмечается, что до 16 ноября включительно запрещено посещение Панинского района Воронежской области посторонними, убой невакцинированного скота, заготовка кормов и охота.

По словам вирусолога Александра Чепурнова, споры бактерий сибирской язвы способны сохранять жизнеспособность сотни лет, этим, как отметил эксперт, объясняется периодичность, с которой в разных частях страны происходят вспышки заболевания.