В Воронежской области ввели ограничения после обнаружения очага сибирской язвы

© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Власти Воронежской области ввели ряд ограничений после обнаружения очага сибирской язвы в Панинском районе региона. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

«В настоящее время областными структурами совместно с администрацией проведены мероприятия по локализации и дезинфекции очага инфекционного заболевания, установлены границы очага», - говорится в сообщении.

Режим ЧС будет действовать на территории региона до 16 ноября. До этого времени посещение территории посторонними запрещено. Также нельзя ввозить невакцинированных животных и производить их убой. Заготовка кормов и охота на диких животных также под запретом.

Ранее стало известно, что в Индонезии сибирской язвой заразились 87 человек, трое погибли. Вспышка опасного заболевания могла произойти после употребления мяса зараженной коровы.