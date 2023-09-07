Сенат США намерен поддержать запрос Байдена о новых миллиардах для Украины

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Сенат США поддержит запрос президента Джо Байдена выделении новых средств для Украины. Такие заявления звучат из здания на Капитолийском холме и находят реальное тому подтверждение. Новый пакет военной помощи Киеву от заокеанских партнеров составил миллиард долларов.

Передадут в этот раз и боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams. В США утверждают, что передаваемые снаряды не представляют радиоактивной угрозы. Тоже говорят и в Министерстве обороны Великобритании.

«Снаряды с обедненным ураном, существуют научные исследования, в том числе проведенные Центром по контролю и профилактике заболеваний, не представляют радиоактивной угрозы. Они просто чуть плотнее, чем обычные танковые патроны. Но они не несут никакой канцерогенной или радиоактивной угрозы», - утверждает координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Впервые такие снаряды американские военные применили в 1991 году во время операции «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Затем во время бомбардировок Югославии в 1999 году и в ходе иракской кампании в 2003-м. И каждый раз облака урановой делали непригодными для жизни огромные территории. Эксперты уверены, что вред от применения и на этот раз ощутят все.

«У обедненного урана есть какое-то влияние на окружающую среду. Осколки с этих снарядов заражают местность. По-хорошему требуется рекультивация земель. Танкисты, по которым будут стрелять такими снарядами, будут подвергаться огромному риску», - отмечает военный эксперт Дмитрий Корнев.

Масштабные исследования состояния здоровья людей, проживающих в загрязненных обедненным ураном местах, на Западе не проводились. Но при этом сам Запад продолжает противоречить сам себе. Стоит лишь вспомнить слова Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что радиологическую опасность снаряды не несут.

Для Украины с ее плодородными черноземами обедненный уран опасен вдвойне. Воздушные потоки могут разнести на десятки километров весь верхний слой почвы и вместе с ним радиоактивные частицы. Внутрь человека уран попадет из почвы с пылью, либо через сельскохозяйственные культуры.

Это уже не первый антигуманный жест со стороны США. До этого были кассетные боеприпасы, которые превращают зоны их применения в минные поля. Но и они не смогли переломить ситуацию на поле боя.

Напомним, накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен посетил Киев. Его визит прошел на фоне провального контрнаступления. В ходе визита высокопоставленный гость из Вашингтона объявил о выделении Украине миллиарда долларов помощи.