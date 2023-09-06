Блинкен объявил о выделении Украине миллиарда долларов помощи

Часть средств потратят на вооружения и боеприпасы, в том числе снаряды с обедненным ураном, а также на «гуманитарное разминирование».

© Фото: Rod Lamkey - Cnp, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительную помощь в миллиард долларов. Из них 665 миллионов потратят на военные нужды. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев.

«Мы продолжим поддерживать Украину. Сегодня мы объявляем о новой помощи на сумму 1 миллиард долларов», - цитирует РИА Новости слова американского госсекретаря.

Отмечается, что часть средств потратят на вооружения и боеприпасы, в том числе снаряды с обедненным ураном, а также на «гуманитарное разминирование».

Энтони Блинкен подчеркнул, что с начала боевых действий США оказали режиму Зеленского помощь в области безопасности на сумму более $43 миллиардов.

Напомним, американский госсекретарь прибыл в Киев сегодня. Его визит проходит на фоне провального украинского контрнаступления.

Именно поэтому есть мнение, что внезапный приезд начальства из Вашингтона является выяснением реального положения дел.