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Блинкен объявил о выделении Украине миллиарда долларов помощи

Сергей Лебедев
22:57 06.09.2023
Часть средств потратят на вооружения и боеприпасы, в том числе снаряды с обедненным ураном, а также на «гуманитарное разминирование».
Блинкен объявил о выделении Украине миллиарда долларов помощи
© Фото: Rod Lamkey - Cnp, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительную помощь в миллиард долларов. Из них 665 миллионов потратят на военные нужды. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев.

«Мы продолжим поддерживать Украину. Сегодня мы объявляем о новой помощи на сумму 1 миллиард долларов», - цитирует РИА Новости слова американского госсекретаря.

Отмечается, что часть средств потратят на вооружения и боеприпасы, в том числе снаряды с обедненным ураном, а также на «гуманитарное разминирование».

Энтони Блинкен подчеркнул, что с начала боевых действий США оказали режиму Зеленского помощь в области безопасности на сумму более $43 миллиардов.

Напомним, американский госсекретарь прибыл в Киев сегодня. Его визит проходит на фоне провального украинского контрнаступления.

Именно поэтому есть мнение, что внезапный приезд начальства из Вашингтона является выяснением реального положения дел.

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