В стране и мире NYT: США планируют передать Киеву новую партию кассетных боеприпасов Тимур Шерзад Газета заявляет, что на фоне оскудения запасов обычных снарядов кассетные боеприпасы могут стать единственной возможностью пополнить украинские арсеналы для стран Запада. © Фото: Dmytro Smolienko, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: The New York Times со ссылкой на трех американских чиновников сообщает о том, что Соединенные Штаты планируют передать киевскому режиму новую партию кассетных боеприпасов. Источники газеты сообщают, что в США велись дискуссии о дальнейшей отправке таких снарядов, но отмечается, что кассетные снаряды помогли Киеву сохранить динамику артиллерийского огня на южном направлении. Утверждается, что запасы других боеприпасов, которые НАТО может отправить Украине, крайне малы, при этом США и Европа не могут наладить массовый выпуск. В этой парадигме кассетные боеприпасы могут остаться чуть ли не единственным доступным способом поддерживать огневую мощь киевского режима. Ранее пленный украинец Романушко заявил, что своя же артиллерия убивала солдат ВСУ при попытке сдаться в плен. Экспертное мнение и аналитика