Суд в США приговорил россиянина Клюшина к 9 годам тюрьмы

В феврале 2023 года суд присяжных в США признал учредителя IT-компании «М13» виновным в инсайдерской торговле ценными бумагами и кибератаках.

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Городской суд Бостона в США приговорил гражданина России Владислава Клюшина к 9 годам тюрьмы. Об этом сообщает ТАСС. Защита россиянина может обжаловать приговор в течение 14 дней. Адвокаты собираются это сделать.

В феврале 2023 года суд присяжных в США признал учредителя IT-компании «М13» виновным в инсайдерской торговле ценными бумагами и киберпреступлениях. Вину Владислав Клюшин не признал.

Как считает следствие, Клюшин и другие фигуранты дела заработали десятки миллионов долларов, взламывая компьютерные сети и получая инсайдерскую информацию о компаниях. В частности россиянина обвинили в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании.

Компания Клюшина специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. Его задержали 21 марта 2021 года в Швейцарии, где он собирался провести отпуск с семьей. Москва требовала экстрадировать его в Россию, но Швейцария экстрадировала Клюшина с США.