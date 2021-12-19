Россиянина Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США

Российского бизнесмена Владислава Клюшина в субботу экстрадировали из Швейцарии в США.

«Владислав Клюшин был экстрадирован в США. Он был передан в Цюрихе американским полицейским, которые сопроводили его на рейс в США», - говорится в заявлении швейцарского федерального управления юстиции.

Минюст Швейцарии также уточнил, что Клюшина обвиняют в «инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов» при участии сообщников.

В июне СМИ сообщали о том, что власти США требуют экстрадировать российского бизнесмена из Швейцарии, чтобы получить от него важную информацию о российских государственных структурах.

Утверждалось, что компания Владислава Клюшина разработала систему мониторинга блогов и СМИ «Катюша», которой с 2016 года пользуются российские госорганы. В США бизнесмена обвиняют в финансовых махинациях. Однако защита уверена, что информация в рамках расследования этого дела была получена незаконно.

В свою очередь, адвокат Оливер Чирич, защищающий интересы Владислава Клюшина, которого еще в марте арестовали власти Швейцарии по якобы официальному запросу США, заявил, что у него есть все основания говорить о необоснованности и намеренной подтасовке фактов при задержании россиянина.