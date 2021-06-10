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«Арестован под фиктивным предлогом США»: адвокат о задержании российского бизнесмена Клюшина в Швейцарии

Валентина Пескова
13:27 10.06.2021
Бизнесмен Владислав Клюшин попал в СИЗО города Сьон в кантоне Вале еще в марте, когда приехал в страну в семьей - женой и детьми - по личным делам.
«Арестован под фиктивным предлогом США»: адвокат о задержании российского бизнесмена Клюшина в Швейцарии
© Фото: Christian Charisius, dpa, Globallookpress
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Адвокат Оливер Чирич, защищающий интересы российского бизнесмена Владислава Клюшина, которого еще в марте арестовали власти Швейцарии по якобы официальному запросу США, заявил, что у него есть все основания говорить о необоснованности и намеренной подтасовке фактов при задержании россиянина.

Как объяснил эксклюзивно «Звезде» юрист, предприниматель Клюшин был задержан 21 марта по прилете в город Сьон, куда он прибыл по семейным делам с женой и детьми. При задержании швейцарская полиция заявила, что основанием для этого является запрос от американской стороны, который правоохранители получили буквально на день раньше, 20 марта. А само уголовное дело против Клюшина было якобы возбуждено в США в спешке буквально еще на день раньше - 19 марта.

«Когда мы в ходе расследования, в свою очередь, попросили американцев предоставить копию ордера на арест гражданина России Клюшина от 19 марта, они смогли предоставить нам копию на его арест только от 6 апреля. Из чего мы все поняли, что никакого ордера на арест от 19 марта просто не существовало. И что Владислав был арестован незаконно, и также незаконно до сих пор содержится в СИЗО», - рассказал Оливер Чирич.

Адвокат добавил и другие детали личного характера данного дела, на которые «официально» ссылаются американцы. К своему запросу на арест Клюшина они приложили электронные копии его паспорта и некоторых фотографических изображений с документами, которые могли находиться только в его личном компьютере, а значит, они могли получить доступ к ним только путем незаконного взлома устройства и кражи их из памяти компьютера.

«Россиянину пытаются предъявить обвинения путем вымогательства доказательств какой-то "инсайдерской торговли", как заявляет швейцарское ведомство. Хотя на самом деле, как мы уже понимаем, речь идет о политическом преследовании, связанном с бизнесом Владислава Клюшина и его контактами с личными данными и администрацией президента», - пояснил защитник.

Адвокат уверен, что США выдвинули как бы «фиктивный предлог» для обвинений, чтобы попытаться обмануть и ввести в заблуждение швейцарскую сторону, после чего - в нарушение условий международного договора по экстрадиции из Швейцарии в США, - откуда не имеет права ни одна страна экстрадировать и выдавать другим государствам лиц, которые преследуются в других странах, - переправить российского бизнесмена в США.

Юрист сообщил, что Владислав Клюшин чувствует себя хорошо и понимает политический подтекст выдвинутых против него надуманных и взятых из воздуха обвинений, и вся команда юристов, работающих с Оливером Чиричем, уже в курсе, что оснований для ареста россиянина у США - не будет.

Как ранее сообщал RT, власти США требуют экстрадировать российского бизнесмена из Швейцарии, чтобы получить от него важную информацию о российских государственных структурах. Компания Клюшина разработала систему мониторинга блогов и СМИ «Катюша», которой с 2016 года пользуются российские госорганы. В США бизнесмена обвиняют в финансовых махинациях. Однако защита уверена, что информация в рамках расследования этого дела была получена незаконно.

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