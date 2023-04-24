В стране и мире Херш заявил, что администрация Байдена не будет вести честное расследование ЧП на «Северных потоках» Игнат Далакян Херш затруднился ответить на вопрос, чем закончится история с «Северными потоками». © Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Администрация американского президента Джо Байдена никогда не будет вести честное расследование подрыва «Северных потоков». Такого мнения придерживается американский журналист Сеймур Херш. «Не знаю, что будет с историей про трубопроводы... Нынешняя администрация никогда не станет проводить расследование в этом отношении. По крайней мере, честное расследование», - заявил Херш в эфире RT. Ранее занимающийся расследованиями журналист из США Сеймур Херш затрагивал тему украинского конфликта. Согласно его словам, СМИ западных стран скрывают, что оружие, которое поставляется Киеву, утекает на черные рынки. Экспертное мнение и аналитика