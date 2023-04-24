Херш заявил, что администрация Байдена не будет вести честное расследование ЧП на «Северных потоках»
Херш затруднился ответить на вопрос, чем закончится история с «Северными потоками».
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, Globallookpress
Администрация американского президента Джо Байдена никогда не будет вести честное расследование подрыва «Северных потоков». Такого мнения придерживается американский журналист Сеймур Херш.
«Не знаю, что будет с историей про трубопроводы... Нынешняя администрация никогда не станет проводить расследование в этом отношении. По крайней мере, честное расследование», - заявил Херш в эфире RT.
Ранее занимающийся расследованиями журналист из США Сеймур Херш затрагивал тему украинского конфликта. Согласно его словам, СМИ западных стран скрывают, что оружие, которое поставляется Киеву, утекает на черные рынки.