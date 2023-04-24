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Херш заявил, что администрация Байдена не будет вести честное расследование ЧП на «Северных потоках»

Игнат Далакян
13:23 24.04.2023
Херш затруднился ответить на вопрос, чем закончится история с «Северными потоками».
Херш заявил, что администрация Байдена не будет вести честное расследование ЧП на «Северных потоках»
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, Globallookpress
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Администрация американского президента Джо Байдена никогда не будет вести честное расследование подрыва «Северных потоков». Такого мнения придерживается американский журналист Сеймур Херш.

«Не знаю, что будет с историей про трубопроводы... Нынешняя администрация никогда не станет проводить расследование в этом отношении. По крайней мере, честное расследование», - заявил Херш в эфире RT.

Ранее занимающийся расследованиями журналист из США Сеймур Херш затрагивал тему украинского конфликта. Согласно его словам, СМИ западных стран скрывают, что оружие, которое поставляется Киеву, утекает на черные рынки.

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