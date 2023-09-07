Бывшему схиигумену Сергию сократили срок на месяц

Ранее за возбуждение ненависти и вражды он был осужден на семь лет колонии.

© Фото: ТРК «Звезда»

Московский городской суд снизил срок лишения свободы Николаю Романову (бывшему схиигумену Сергию) на один месяц. Ранее за возбуждение ненависти и вражды он был осужден на семь лет колонии.

Приговор был смягчен и второму фигуранту этого дела, пресс-секретарю схиигумена Всеволоду Могучеву, и тоже на один месяц. Он должен будет провести в колонии 4 года 11 месяцев.

Суд учел смягчающие обстоятельства: в отношении бывшего священника - его благотворительность, в отношении Могучева - наличие на иждивении родственников.

Ранее Романова и Могучева суд признал виновными в разжигании ненависти и вражды, а также в унижении достоинства человека в составе организованной группы. Кроме того, бывший схиигумен был признан виновным в самоуправстве и склонении к самоубийству.

Бывший схиигумен вместе со своими сторонниками в 2020 году захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь. После этого его задержали, лишили сана и отлучили от церкви. Поводом для возбуждения уголовного дела стали экстремистские высказывания, которые он позволял себе во время службы в монастыре.