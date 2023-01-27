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Бывшему схиигумену Сергию удвоили срок в колонии

Анна Касаткина
13:03 27.01.2023
Суд приговорил экс-схиигумена Сергия к семи годам в колонии общего режима.
Бывшему схиигумену Сергию удвоили срок в колонии
© Фото: Пресс-служба Басманного суда ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего схиигумена Сергия к семи годам колонии по делу об экстремизме в совокупности с прошлым приговором. Об этом из зала суда сообщил корреспондент РИА Новости.

Сергий (в миру Николай Романов) в ноябре 2021 года получил срок за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести. Измайловский суд Москвы назначил ему наказание в виде 3,5 года в колонии общего режима.

Путем частичного сложения наказаний Сергия приговорили к семи годам в колонии общего режима. Его помощник Всеволод Могучев приговорен к пяти годам.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре скандала после того, как стал распространять в своих проповедях недостоверные сведения о пандемии COVID-19. За эти действия он был оштрафован. Позже Сергия обвинили в захвате обители и отлучили от церкви. Сергия задержали 29 декабря 2020 года во время штурма монастыря ОМОНом. Позже духовника этапировали из Екатеринбурга в Москву.

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Бывшему схиигумену Сергию удвоили срок в колонии
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