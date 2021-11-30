Суд приговорил экс-схиигумена Сергия к 3,5 годам лишения свободы

Измайловский суд Москвы приговорил бывшего схиигумена, основателя и духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия к 3,5 годам колонии общего режима.

«Суд... назначил Романову Николаю Васильевичу окончательно наказание в три года шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима», - зачитал приговор судья.

Ранее судья признал отлученного от церкви монаха виновным в самоуправстве и склонении к самоубийству. Сергий был задержан ночью 29 декабря на территории монастыря.

Позже духовника этапировали из Екатеринбурга в Москву. Прокурор настаивал на заключении Сергия под стражу сроком на четыре года.