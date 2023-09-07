Появились детали столкновения велосипедистов и фуры в Ленобласти

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Прокуратура Ленобласти занялась проверкой детской спортивной школы, которая организовывала маршрут велосипедистов. Ранее предполагалось, что этим учреждением может быть спортивная школа имени Коренькова в Приморском районе Санкт-Петербурга. Однако эту информацию в школе опровергли.

«Это не наши спортсмены», - передает «360» слова представителя учреждения.

Также телеканал приводит слова очевидцев аварии, которые утверждают, что подростков-велосипедистов «просто всех переехало». По их словам, под фурой все еще находится тело школьницы, а около места аварии лежат велосипеды. Одна из машин рядом сильно повреждена.

Напомним, сегодня на автотрассе произошла авария с участием группы велосипедистов и КамАЗа, в результате которой два ребенка погибли и еще шесть пострадали. В группе было 11 школьников и их тренер, который тоже получил травмы. Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД и медики.

Ранее также передавали о столкновении легковушки с автобусом в Дзержинске Новгородской области. Два человека погибли в результате произошедшего. По данным правоохранителей, водитель легкого автомобиля был пьян в момент ДТП, он выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с рейсовым автобусом.