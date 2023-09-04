Пьяный водитель врезался в автобус в Дзержинске, два человека погибли

Виновник аварии в настоящий момент находится в медучреждении.

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Легковушка столкнулась с автобусом в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего два человека погибли, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, передает РИА Новости.

Как уточняется, смертельная авария произошла на 5 километре городской автодороги по улице Дачная.

Следует отметить, что, по данным правоохранителей, водитель авто был пьяным в момент ДТП. Он выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с рейсовым автобусом.

Водитель, а также женщина, находившаяся в машине, после аварии попали в больницу.

«Другие пассажиры легкового автомобиля (женщина и молодой человек) погибли на месте ДТП», - добавили в МВД.

Ранее в центре Калуги пьяный водитель совершил наезд на остановку, тогда более десяти человек пострадали. Сам виновник ДТП в суде заявил, что в крови у него нашли «бог знает какой дефект» из-за лекарств.