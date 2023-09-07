В Ленобласти КамАЗ протаранил на трассе группу школьников-велосипедистов

Жертвами страшного ДТП стали не менее двух человек.

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В Ленинградской области произошла страшная авария с участием КамАЗа и группы велосипедистов, сообщили в региональном управлении МВД. Кадры с места публикуют очевидцы.

Как утверждается, грузовик наехал на велосипедистов, трагедия произошла на 60-м километре автотрассы. Shot передает, что в группе было 11 школьников подросткового возраста, а также их тренер.

По данным полиции, в результате произошедшего погибли не менее двух человек.

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают инспекторы ГИБДД, а также медики.

Ранее на юге Москвы водитель каршерингового автомобиля сбил ребенка.