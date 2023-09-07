В Ленобласти КамАЗ протаранил на трассе группу школьников-велосипедистов
Жертвами страшного ДТП стали не менее двух человек.
© Видео: spb_today, VK © Фото: spb_today, VK
В Ленинградской области произошла страшная авария с участием КамАЗа и группы велосипедистов, сообщили в региональном управлении МВД. Кадры с места публикуют очевидцы.
Как утверждается, грузовик наехал на велосипедистов, трагедия произошла на 60-м километре автотрассы. Shot передает, что в группе было 11 школьников подросткового возраста, а также их тренер.
По данным полиции, в результате произошедшего погибли не менее двух человек.
Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают инспекторы ГИБДД, а также медики.
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