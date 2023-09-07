Bloomberg: страны G20 выработали единый подход по ситуации на Украине

В сообщении агентства отмечается, что странам-участницам группы двадцати еще предстоит найти компромисс с Россией.

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Государства группы двадцати (G20) выработали единый подход по украинскому конфликту. Об этом пишет информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на чиновника из Франции.

«Все страны G20 пришли к единому подходу относительно конфликта на Украине», - говорится в публикации.

При этом в материале отмечается, что странам-участницам «Большой двадцатки» еще предстоит найти компромисс с Россией.

Саммит группы пройдет в эти выходные, 9-10 сентября, в Индии, которая председательствует в G20 с 1 декабря прошлого года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не собирается лично приезжать на саммит, поскольку главным акцентом для российского лидера остается специальная военная операция. Россию на встрече «двадцатки» представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Кроме того, стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин тоже не поедет на саммит, китайскую делегацию возглавит премьер Госсовета Ли Цян.