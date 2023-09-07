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Экипажи Ка-52 выполнили ракетные пуски по целям ВСУ в зоне спецоперации

06:10 07.09.2023
Армейская авиация регулярно выполняет в зоне спецоперации задачи по уничтожению различных целей националистов, а также доставке военных грузов и десанта.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС России выполнили ракетные пуски по опорным пунктам националистов и бронетехнике ВСУ. Кадры боевого применения публикует Минобороны РФ. Армейская авиация регулярно выполняет различные задачи в зоне спецоперации. Это и сопровождение колонн, доставка десанта и военных грузов, а также поддержка подразделений на земле.

«Задача - выполнение ПСО, то есть поддержка наших ударных вертолетов. У меня на борту группа из 12 человек, которые в случае нештатной ситуации готовы подобрать экипаж и убыть на точку. В среднем, по два-три вылета. Все парни сильные, справляемся со своей работой», - рассказал командир экипажа Ми-8, обеспечивающего боевую работу Ка-52 с позывным «Шум».

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы Ка-52 на Южно-Донецком направлении спецоперации. Разведывательно-ударный вертолет уничтожил бронетехнику противника, для чего использовались управляемые ракеты.

«Моя задача - чтобы эта прекрасная авиационная техника поднялась в воздух, выполнила свою задачу и вернулась целой и невредимой. Для этого я своевременно устраняю неисправности, произвожу зарядку и дозаправку, а также слежу за ее боевой готовностью», - объяснил бортинженер Ка-52 с позывным «Самурай».

До этого экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-35 Центрального военного округа уничтожили опорный пункт националистов на Краснолиманском направлении. Чтобы обойти средства противовоздушной обороны неприятеля, летчики выполнили подлет в зону боевого применения на предельно малых высотах.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. 

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