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Минобороны показало кадры работы Ка-52 по украинской бронетехнике

09:03 03.09.2023
Вражеская техника была уничтожена на Южно-Донецком направлении.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"
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Министерство обороны России показало кадры боевой работы разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне специальной военной операции. На Южно-Донецком направлении боевая машин уничтожила бронетехники украинских националистов.

Для поражения использовалась управляемые ракеты. В результате точного удара техники врага была уничтожена.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей самолетов Су-25. Летчики, атакуя военные объекты и технику националистов, выполнили парные пуски ракет с малых высот.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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