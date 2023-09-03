Минобороны показало кадры работы Ка-52 по украинской бронетехнике
Вражеская техника была уничтожена на Южно-Донецком направлении.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"
Министерство обороны России показало кадры боевой работы разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне специальной военной операции. На Южно-Донецком направлении боевая машин уничтожила бронетехники украинских националистов.
Для поражения использовалась управляемые ракеты. В результате точного удара техники врага была уничтожена.
Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей самолетов Су-25. Летчики, атакуя военные объекты и технику националистов, выполнили парные пуски ракет с малых высот.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов