В стране и мире Ка-52 и Ми-35 уничтожили опорный пункт боевиков на Краснолиманском направлении Для обхода средств ПВО противника летчики ВС РФ выполняли подлет в зону боевого применения на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 Центрального военного округа уничтожили опорный пункт вооруженных формирований украинских националистов на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В российском оборонном ведомстве уточнили, что уничтожение живой силы, боевых бронированных машин и опорного пункта украинских боевиков осуществлялось управляемыми и неуправляемыми ракетами. Чтобы обойти средства противовоздушной обороны неприятеля, российские летчики выполняли подлет в зону боевого применения на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, отметили в МО РФ. Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов и группы огневой поддержки армейской авиации Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Вертолеты уничтожают бронетехнику и объекты военной инфраструктуры противника, сопровождают российские воинские колонны, выполняют доставку десанта и военных грузов, а также оказывают авиационную поддержку подразделениям. При этом все полеты проходят на предельно малой высоте, подчеркнули в ведомстве. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика