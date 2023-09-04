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Ка-52 и Ми-35 уничтожили опорный пункт боевиков на Краснолиманском направлении

05:25 04.09.2023
Для обхода средств ПВО противника летчики ВС РФ выполняли подлет в зону боевого применения на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности.
Ка-52 и Ми-35 уничтожили опорный пункт боевиков на Краснолиманском направлении
© Фото: Минобороны России
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Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 Центрального военного округа уничтожили опорный пункт вооруженных формирований украинских националистов на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что уничтожение живой силы, боевых бронированных машин и опорного пункта украинских боевиков осуществлялось управляемыми и неуправляемыми ракетами.

Чтобы обойти средства противовоздушной обороны неприятеля, российские летчики выполняли подлет в зону боевого применения на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, отметили в МО РФ.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов и группы огневой поддержки армейской авиации Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Вертолеты уничтожают бронетехнику и объекты военной инфраструктуры противника, сопровождают российские воинские колонны, выполняют доставку десанта и военных грузов, а также оказывают авиационную поддержку подразделениям. При этом все полеты проходят на предельно малой высоте, подчеркнули в ведомстве.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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