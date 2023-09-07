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Зеленский пригрозил ЕС судом из-за ограничений на импорт украинского зерна

Елизавета Кондрикова
12:56 07.09.2023
Введенные ранее ограничения на ввоз украинского зерна, предварительно, истекают 15 сентября.
Зеленский пригрозил ЕС судом из-за ограничений на импорт украинского зерна
© Фото: Dirk Waem, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева подать в международный арбитраж, если Еврокомиссия продлит ограничения, введенные в отношении ввоза украинского зерна.

«Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна! Мы спокойно смотрим на то, как наше зерно становится источником неплохого заработка для разных стран Европы, которые перерабатывают нашу агропродукцию и зарабатывают на логистике», - сказал Зеленский в видеообращении.

На данный момент ограничения действуют до 15 сентября. По словам Зеленского, на Украине не будут мириться с нарушениями данных стране обещаний, которые позволяет себе Европейский союз, и намерены «бороться за Украину и общую Европу».

Ранее стало известно о том, что страны, граничащие с Украиной, выразили желание продлить ограничения на импорт украинской агропродукции хотя бы до конца года. Ограничения действуют для четырех видов зерна.

Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также сообщил о том, что Киев не собирается менять свою позицию в отношении зерновой сделки, назвав ее «справедливой». Такое заявление дипломата было ответом на призыв президента Турции Реджепа Эрдогана смягчить позицию Украины ради возможности взаимодействовать с Россией по поводу зернового коридора, который необходим для обеспечения беднейших стран.

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