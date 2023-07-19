Пять стран пожелали продлить запрет на ввоз украинского зерна в ЕС

Запрет на ввоз четырех видов зерна в Европейский Союз поддержали пять стран, граничащих с Украиной. Они надеются продлить его хотя бы до конца года.

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Граничащие с Украиной страны желают продлить запрет на ввоз украинского зерна в Европейский Союз хотя бы до конца 2023 года. Об этом они просят Европейский комиссию. На встрече глав сельскохозяйственных ведомств стран, граничащих с Украиной, пять государств подписали соответствующую позицию на запрет четырех видов зерна.

«Наша общая позиция состоит в том, чтобы продолжить этот запрет хотя бы до конца года», - заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс.

Ранее стало известно, что зерновая сделка прекращает свое действие с 18 июля, об этом сообщили в МИД России. Со вчерашнего дня отозваны гарантии безопасности судоходства, а также был свернут гуманитарный коридор.