Эрдоган призвал Киев смягчить подход для сотрудничества с Россией по зерну

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Украина должна смягчить свою позицию ради возможности взаимодействовать с Россией по зерновой сделке. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с Владимиром Путиным 4 сентября.

По словам турецкого лидера, Киеву нужно смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией.

Эрдоган отметил, что Черноморский коридор должен служить для обеспечения беднейших стран. Он добавил, что Москва и Анкара хотели бы отправлять зерно в беднейшие страны.

Переговоры Путина и Эрдогана состоялись в понедельник в Сочи. По их итогам лидеры провели пресс-конференцию, на которой президент РФ, в частности, заявил, что западные страны фактически вынудили Москву выйти из зерновой сделки.