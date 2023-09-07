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Боец ВС РФ рассказал о грузинах в штурмовых группах ВСУ в районе Курдюмовки

Александр Федорчак
11:15 07.09.2023
Противник пытается прорвать оборону под Курдюмовкой, но наши бойцы дают отпор.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В районе Курдюмовки противник бросает в бой уже последние резервы. Потери в отрядах теробороны настолько большие, что украинскому командованию приходится отправлять на передовую нацбаты и иностранных наемников.

«На этом направлении большинство были именно грузины. Именно штурмовые группы. Где-то они нас плотнее давили. Сейчас их внимание на Клещеевке сфокусировано. Через неделю это опять может все измениться», - рассказал российский боец с позывным Щербак.

В сопровождении командира взвода с позывным Щербак съемочная группа «Звезды» идет в одно из укрытий. На месте слышно, как впереди усиливаются звуки стрелкового боя. В одной из лесополос идут контактные бои. Силы противника пытаются прорваться. Наши дают бой и не подпускают врага даже к окраинам населенного пункта. То что на самом передке неспокойно, подтверждает российский боец, который только вернулся оттуда.

«Пытались накатывать противники. Было ликвидировано семь штук», - признался боец с позывным Чиж.

Российские бойцы держат оборону в населенном пункте. Противник хоть и снизил свою активность, но штурмовать Курдюмовку националисты еще будут, и не один раз.

«Сейчас еще осенью у них будет рывок. Крайний. Ну то есть ты думаешь, октябрь-ноябрь они будут пытаться лезть? За это направление они борются активно», - признался Щербак.

Выходила съемочная группа из Курдюмовки так же экстремально, как и заходила. На этот раз под грохот вражеской крупнокалиберной артиллерии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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