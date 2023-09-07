Украинский дрон покусился на журналистов «Звезды» в Курдюмовке, но не преуспел

Неприятель сбросил ВОГ по мчащемуся на полном ходу УАЗу, но промахнулся. После этого он не раз пытался достать журналистов нашего канала артиллерией.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Съемочная группа «Звезды» с корреспондентом Александром Федорчаком во главе попала под ряд обстрелов в районе Курдюмовки в ДНР.

Попасть в Курдюмовку непросто - по ухабистой грунтовой дороге надо буквально промчаться на УАЗе. Скорость порой достигает сотни километров в час - подвеску тут никто не жалеет, ведь если дать шанс на нанесение удара украинскому беспилотнику, то жалеть уже будет некого.

«Кажется, что мы сейчас взлетим. Раздается несколько хлопков. Подумали, что двигатель неисправен. Оказалось, наш УАЗ заметил вражеский дрон», - прокомментировал корреспондент.

О том, что они попали под украинский огонь, журналисты «Звезды» узнали, только прибыв в Курдюмовку. По словам российских бойцов, скорее всего, вражеский беспилотник сбросил ВОГ - осколочный гранатометный выстрел.

«Короче, нам повезло?» - уточнил корреспондент у военнослужащего. «Очень», - резюмировал тот.

Перемещаясь по Курдюмовке, журналисты еще не раз попадали под огонь неприятеля - из-за этого пришлось изрядно побегать.

В данный момент в Курдюмовке нет практически ни одного целого здания - у многих отсутствует крыша, нередко можно увидеть обрушение стен.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.