Депутат Киевского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Сергей Ильницкий участвовал в боях в Донбассе с 2014 года.

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На Артемовском направлении под Курдюмовкой ликвидирован депутат Киевского городского совета от партии бывшего украинского президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Сергей Ильницкий. Об этом экс-глава государства написал в своем Telegram-канале.

Ильницкий, который участвовал в боях в Донбассе с 2014 года, занимал пост заместителя экс-главы движения «Правый сектор»* (запрещенная в РФ экстремистская организация) Дмитрия Яроша, участвующего в боестолкновениях на Артемовском направлении.

Ранее стало известно, что трое боевиков запрещенного в России «Правого сектора»* получили от 6 до 14 лет колонии за попытку подрыва автостанции «Сокол» в Липецке. Украинских диверсантов задержали 29 июля 2022 года в Липецкой области, в их тайнике обнаружили части взрывного устройства. Все они проходили специальную подготовку под руководством западных инструкторов в учебном центре ВСУ «Десна».

* «Правый сектор» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.