Политические игры: какие ограничения наложили на пловцов из России и Белоруссии

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: West Coast Surfer, moodboard, Global Look Press

Российских и белорусских пловцов допустили до международных стартов, но с определенными оговорками и ограничениями. Помимо нейтрального статуса - отсутствие флага, гимна и белая форма, заявить можно только одного человека в каждой дисциплине. Соответственно, автоматически при таком подходе - минус водное поло, синхронное плавание, все эстафеты.

«Я полагаю, что наши рекомендации понятны: никаких команд, гимнов, цветов, никакой национальной идентификации, говоря о России и Белоруссии. Однако мы предоставляем спортсменам, которые не поддерживают СВО и которые не связаны с военной службой, находящимся в России или Белоруссии, возможность соревноваться в качестве нейтральных атлетов», - заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Вот и вся «формула Баха», которую МОК щедро презентовал общественности. Создать видимость решения проблемы, а по факту оставить все как было. Но на случай, если тенденция «отмены всего русского» начнет угасать, у Баха будет спасательный круг для своей репутации: мол, мы же разрешали россиянам выступать, просто таких не нашлось, ведь там, в Лозанне, прекрасно знают, что почти все наши олимпийцы - это спортсмены-армейцы, силовики или росгвардейцы.

«Многие юридические аспекты нарушены, необходимо подавать в суд, но мы же говорим о чести и достоинстве, надо не церемониться в этом плане с деньгами. Не мы объявили бойкот, а нас поставили в невыносимые условия», - объяснил депутат Государственной думы ФС РФ Николай Валуев.

Надеждой на хоть какое-то здравомыслие были Азиатские игры. Они вот-вот начнутся в китайском Ханчжоу. По результатам этих соревнований спортсмены будут отбираться на летнюю Олимпиаду в Париже. Решение об участии россиян и белорусов оттягивали до последнего - в итоге все же отказали, причем на этом настоял как раз-таки МОК, а организаторам пришлось отдуваться формулировкой «не удалось допустить по техническим причинам».

При этом словно кем-то сверху дана команда поддерживать хоть какое-то присутствие русских на международных соревновательных площадках. Вот и федерация бадминтона решила открыть нашим двери, но так, чтобы особо не светились - без флагов и прочей национальной символики.

«Мы до конца не понимаем, что такое статус нейтрального флага, у нас есть законодательство страны, которое мы чтим, будем консультироваться и после этого принимать решение», - сказал председатель Совета Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов.

К спортивной сегрегации присоединилась и Международная федерация плавания, расщедрилась и разрешила российским и белорусским спортсменам поучаствовать... но только в индивидуальных зачетах, командам соревноваться запрещено. И выдвинули целый список требований, в котором также обязывают спортсменов публично высказаться против СВО. И если наши откажутся от такого сомнительного предложения, то могут нарваться на куда более серьезные для их карьеры последствия.

«Это может быть расценено как бойкот, а бойкот по всем правилам закрывает двери на восемь лет, восемь лет на участие в ОИ - это два олимпийских цикла», - прокомментировал пловец, призер Олимпийских игр 2012 года Евгений Коротышкин.

Пытаются унизить наших спортсменов самыми изощренными способами. Невозможность тех же командных заплывов автоматически лишает российскую сборную по синхронному плаванию билета на Игры в Париже. В своем интервью американцам Бах подвел черту под Олимпийской хартией буквально одной фразой: миром правит политика, а значит, и спортом тоже.