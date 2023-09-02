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Журова объяснила, почему МОК не допустил наших спортсменов на Азиатские игры

Ирина Елагина
18:07 02.09.2023
Журова не исключает, что в олимпийских играх смогут принять участие российские теннисисты, но не уверена, что России нужна Олимпиада без полноценной команды.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Huang Zongzhi, XinHua, Globallookpress
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Олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова назвала политическим решение МОК о запрете участия российских спортсменов на Азиатских играх в Китае. Известная спортсменка прокомментировала «Звезде» заявление МОК.

«Это следовало ожидать. Было бы даже удивительно, если бы разрешили. Учредителем Олимпийского совета Азии является все равно МОК. У МОК есть миссия рекомендации. Принимает большинство, которое против нас. И те кто за нас их голоса, не слышны. Политика. Возможно, есть какие-то варианты отбора и какие-то соревнования разрешат спортсменам на олимпиаде оказаться. по каким-то видам спота может могли возможности возникнуть. И чтобы этого не случилось, решили, что лучше не допустить», - объяснила Журова.

Как пояснила Журова, тот факт, что Азиатские игры пройдут в дружественном России Китае ни на что не влияет, так как это компетенция МОК.

«Город, который проводит, повлиять на это не может. Страна на это оказать воздействие точно не может», - сказала Журова.

По прогнозу Журовой ситуация с отношением МОК к России едва ли изменится, и участие России в Олимпиаде-2024 под вопросом.

«Конечно, все будет зависит от внешнеполитической ситуации. Гипотетически теннисисты могут там оказаться. Они продолжают участвовать, имеют рейтинговые очки, чтобы участвовать в олимпиаде. Пока идет спецоперация, и мы не подписали никакие мирные соглашения, другой флаг они нам вряд ли дадут. И вопрос, поедут спортсмены или нет. Но это единичные истории. Буквально несколько видов спорта», - отметила депутат.

Журова подчеркнула, что не уверена, что России нужна Олимпиада, если в Играх не сможет участвовать вся сборная страны.

«Вопрос, нужны ли нам исключения, когда полноценно вся команда не может участвовать. Это так себе. Я помню, как это выглядело, когда большая часть команды не была на олимпиаде в Корее. Это выглядело, что Россия всего две золотые медали взяла, великая страна. Хотя никого не допустили просто тогда. А впечатление в мире, что все, что России больше нет как спортивной державы», - сказала в заключение Журова.

Ранее сообщалось, что МОК под предлогом неких технических причин не допустил российских спортсменов на Азиатские игры в Китае - соревнования, победа в которых дает право участие в Олимпиаде-2024.

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