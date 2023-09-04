World Aquatics допустила россиян до участия в лишь одиночных соревнованиях

Атлеты из Белоруссии и РФ не смогут выступить в дуэтах или групповых стартах в синхронном плавании, в водном поло, а также в синхронных прыжках в воду и эстафетах в плавании.

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Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила россиянам и белорусам выступать только в индивидуальных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте организации.

Всемирное бюро водных видов спорта 4 сентября единогласно приняло решение о критериях, которые позволят спортсменам по водным видам спорта с российскими и белорусскими паспортами участвовать в будущих мировых соревнованиях по водным видам спорта в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, говорится в нем.

За россиянами и белорусами будет наблюдать независимый отдел по обеспечению добросовестности в водных видах спорта, который будет действовать по «строгим критериям, включающими строгие антидопинговые меры».

«Индивидуальным нейтральным спортсменам» разрешат участвовать только в соревнованиях, где время или результат определяются выступлениями одного спортсмена. Максимум одному нейтральному спортсмену из России и одному из Беларуси на одно соревнование будет разрешено участвовать в мировых первенствах по водным видам спорта.

Согласно обнародованному заявлению, атлеты из Белоруссии и РФ не смогут выступить в дуэтах или групповых стартах в синхронном плавании, в водном поло, а также в синхронных прыжках в воду и эстафетах в плавании.

Ранее МОК назвал невозможным допуск россиян и белорусов на Азиатские игры в китайском Ханчжоу. После этого шансы наших спортсменов попасть на Олимпиаду-2024 стали минимальными.