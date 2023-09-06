У Пентагона осталось менее 6 млрд долларов для военной помощи Киеву

Финансовый год в США заканчивается 30 сентября, до этого времени у Пентагона осталось 5,75 млрд долларов на финансовую помощь для Украины.

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До конца текущего финансового года США, который завершается 30 сентября, у Пентагона осталось менее 6 млрд долларов для военной помощи киевскому режиму. Об этом заявил официальный представитель американского оборонного ведомства подполковник Гэррон Гарн.

«По состоянию на 29 августа в распоряжении Украины остается примерно 5,75 млрд долларов в рамках PDA», - передает его слова РИА Новости.

Механизм PDA (Presidential Drawdown Authority) дает возможность президенту Соединенных Штатов распоряжаться запасами государственного имущества, которое находится в федеральной собственности, то есть отправлять Украине вооружения с американских военных складов.

Ранее стало известно, что в США может появиться специальный орган, занимающийся контролем военной помощи Киеву. По данным газеты Politico, на этом настаивают представители Республиканской партии в Конгрессе, которые не поддерживают финансирование ВСУ. Кроме того, издание The Washington Post написало, что в Конгрессе выступили против помощи Украине из-за провала контрнаступления. Спецслужбы США сообщили американским конгрессменам, что ВСУ не смогут дойти до Мелитополя из-за грамотно организованной Россией обороны.