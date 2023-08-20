Politico: США могут ужесточить правила выделения военной помощи Украине

Республиканцы в конгрессе США предлагают взять под контроль финансирование Киевского режима, чтобы предотвратить появление коррупции.

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В США может появиться специальный орган, занимающийся контролем военной помощи Украине. Как сообщает газета Politico, на этом настаивают представители Республиканской партии в американском конгрессе, которые не поддерживают финансирование ВСУ.

«Республиканцы могут также потребовать (создать. - Прим. ред.) контролирующий орган для отслеживания финансирования Украины для предотвращения коррупции», - говорится в статье издания.

В материале также сказано, что даже проукраински настроенные республиканцы высказывают сомнения по поводу очередного запроса президента США Джо Байдена к конгрессу о выделении дополнительного финансирования киевского режима.

Напомним, что группа из 12 республиканцев направила письмо Байдену с призывом отозвать запрос о предоставлении дополнительных ассигнований для Украины. Запрошенная сумма составляет 24 миллиарда долларов.

Для сравнения, на решение миграционных и приграничных проблем США Байден запросил всего четыре миллиарда, а борьбу с последствиями стихийных бедствий американский лидер оценил в 12 миллиардов.