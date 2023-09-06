Суд ЕС впервые постановил отменить санкции против российского бизнесмена

Решение в отношении Александра Шульгина пока не вступило в силу.

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Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге постановил отменить санкции ЕС против бывшего главы Ozon Александра Шульгина, которые были введены в апреле прошлого года. Решение суда пока не вступило в силу. У Совета Европейского союза есть время на подачу апелляционной жалобы.

Решение европейского суда стало прецедентом. Специалист по санкциям Юрий Шумилов в комментарии РБК заявил, что до этого подобные вердикты выносились лишь в отношении родственников подсанкционных предпринимателей.

Напомним, в конце прошлого года 61 российский предприниматель обратился в суд из-за наложенных ограничений в рамках девятого пакета санкций ЕС против России.

В июле стало известно, что правительство Великобритании исключило бизнесмена Олега Тинькова из-за санкционных списков.