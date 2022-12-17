Bild: Михаил Фридман и еще 60 бизнесменов из РФ подали иски в Европейский суд из-за санкций

Намереваются оспаривать решение ЕС в Европейском суде юстиции также Алишер Усманов, Роман Абрамович и Геннадий Тимченко.

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61 российский предприниматель обратился в Европейский суд юстиции в Люксенбурге по поводу решения ЕС наложить на них ограничения в рамках девятого пакета снакций против РФ. Об этом сообщает Bild am Sonntag.

В статье также указаны причины рестрикций в отношении бизнесменов.

«Они включены в санкционные списки ЕС за то, что якобы оказывали финансовую или политическую поддержку главе Кремля Путину и его военной кампании против Украины», - утверждает Bild.

Иск в суд, по данным издания, также подали один из основателей «Альфа-групп» Михаил Фридман, совладелец энергетических компаний Новатэк и Сибур Геннадий Тимченко, а также бизнесмены Алишер Усманов и Роман Абрамович.

В пятницу, 16 декабря в силу вступил девятый пакет санкций ЕС против России. В него попали около 200 физлиц и организаций. Кроме заморозки их активов в страна Евросоюза и запрета въезда на его территорию, ограничения также коснулись деятельности европейских граждан в российском энергетическом секторе и госструктурах РФ.