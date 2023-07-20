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Минфин Британии исключил Тинькова из санкционного списка

Елизавета Егорова
19:40 20.07.2023
Причины решения о снятии Великобританией санкций с бизнесмена Олега Тинькова неизвестны.
Минфин Британии исключил Тинькова из санкционного списка
© Фото: Photoagency Interpress Global Look Press
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Британское правительство исключило бизнесмена Олега Тинькова из санкционных списков, сообщается в документе Министерства финансов Соединенного Королевства. Причины такого решения неизвестны.

«Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков (ID 15041)», - написано в документе.

Ранее Тиньков пытался запретить банку «Тинькофф» использовать свое имя, хотя бренд «Тинькофф» принадлежит одноименной финансовой организации. Бизнесмен признал, что юридически будет тяжело «забрать» свое имя, но он попытается.

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