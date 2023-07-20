В стране и мире Минфин Британии исключил Тинькова из санкционного списка Елизавета Егорова Причины решения о снятии Великобританией санкций с бизнесмена Олега Тинькова неизвестны. © Фото: Photoagency Interpress Global Look Press Читайте нас на: Британское правительство исключило бизнесмена Олега Тинькова из санкционных списков, сообщается в документе Министерства финансов Соединенного Королевства. Причины такого решения неизвестны. «Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков (ID 15041)», - написано в документе. Ранее Тиньков пытался запретить банку «Тинькофф» использовать свое имя, хотя бренд «Тинькофф» принадлежит одноименной финансовой организации. Бизнесмен признал, что юридически будет тяжело «забрать» свое имя, но он попытается. Экспертное мнение и аналитика